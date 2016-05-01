Президент "Динамо" Суркіс: "Буду робити все, щоб зберегти всю команду"

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс постарається протягом міжсезоння зберегти весь склад футбольної команди. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Футбол 1", повідомляє Sport Arena.

"Я поки ні з ким не попрощався. Якщо по тому ж [Александру] Драговічу надійде пропозиція, ми її розглянемо. За Драговіча взагалі немає питань. Якби він хотів, то перейшов би ще взимку, але Александр хотів тільки топ-клуб. Поки що його все влаштовує в "Динамо". Буду робити все, щоб зберегти всю команду. Якщо будуть пропозиції щодо Ярмоленка і Драговіча, то на ці позиції нам потрібно буде знайти футболістів. Чи вдасться мені купити таких футболістів – я в цьому не впевнений", - сказав Суркіс.

Як повідомляв УНІАН, раніше інтерес до Александра Драговіча виявляли майже всі клуби-лідери італійської Серії А, а також низка команд з Німеччини та Англії.