Президент "Динамо" Суркіс: "Буду робити все, щоб зберегти всю команду"
Ігор Суркіс повідомив, що захисник "Динамо" Александр Драговіч міг залишити команду взимку.
Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс постарається протягом міжсезоння зберегти весь склад футбольної команди. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Футбол 1", повідомляє Sport Arena.
"Я поки ні з ким не попрощався. Якщо по тому ж [Александру] Драговічу надійде пропозиція, ми її розглянемо. За Драговіча взагалі немає питань. Якби він хотів, то перейшов би ще взимку, але Александр хотів тільки топ-клуб. Поки що його все влаштовує в "Динамо". Буду робити все, щоб зберегти всю команду. Якщо будуть пропозиції щодо Ярмоленка і Драговіча, то на ці позиції нам потрібно буде знайти футболістів. Чи вдасться мені купити таких футболістів – я в цьому не впевнений", - сказав Суркіс.
Як повідомляв УНІАН, раніше інтерес до Александра Драговіча виявляли майже всі клуби-лідери італійської Серії А, а також низка команд з Німеччини та Англії.