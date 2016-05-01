Футболіст "Динамо" Ярмоленко взимку міг перебратися у чемпіонат Китаю

Нападник київського "Динамо" і збірної України Андрій Ярмоленко взимку міг стати гравцем одного з китайських клубів. Про це в інтерв'ю телеканалу "Футбол 1" повідомив президент "Динамо" Ігор Суркіс, передає Sport Arena.

"Якщо надійде пропозиція, яка влаштує клуб і влаштує самого футболіста, нікого утримувати не будемо. Мене, як президента клубу, зимова пропозиція з Китаю цілком влаштувала, але Ярмоленко навіть не приїхав на зустріч зі спортивним директором цього китайського клубу. Андрій сказав, що мріє грати в Бундеслізі і англійській Прем'єр-лізі", - розповів Суркіс.

Президент "Динамо" також додав, що Ярмоленко в минулому році міг опинитися в дортмундської "Боруссії", але сторони не прийшли до консенсусу.

"Я не впевнений, що влітку Ярмоленко залишить "Динамо". Ситуація порівняно з минулим роком кардинально відрізняється. Наприклад, "Боруссія" вийшла на нас за два дні до закриття трансферного вікна, а так ніхто не робить – це шантаж. У Андрія залишався ще рік контракту і багато агентів розраховували на те, що вже через чотири з половиною місяці він міг підписати попередню угоду з іншим клубом. Я був впевнений, що з Ярмоленко це не спрацює, і в результаті все стихло, а потім ми підписали п'ятирічний контракт", - додав Суркіс.

На його думку, у разі продажу Ярмоленко, "Динамо" буде складно придбати рівну йому заміну.

"Скажіть, для чого продавати Ярмоленко? Щоб купити футболіста і бути невпевненим, що він заграє? [Андрія] Шевченка ми свого часу продали за великі гроші, але замінити його так і не змогли, витративши достатньо. Якщо є бажання футболіста залишитися, є моє бажання і бажання тренера, цей симбіоз повинен продовжувати працювати", — вважає президент "Динамо".

Як раніше повідомляв УНІАН, Ігор Суркіс вважає, що Андрій Ярмоленко повинен залишати "Динамо" лише в разі хорошої пропозиції з європейського топ-клубу.