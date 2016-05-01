Президент "Динамо" Суркіс розповів, в які клуби готовий відпустити Ярмоленка

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс вважає, що нападник команди Андрій Ярмоленко має залишити клуб лише в разі доброї пропозиції з європейських топ-клубів. Про це повідомляє Sport Arena, посилаючись на слова Суркіса в інтерв'ю телеканалу "Футбол 1".

"Всі розмови щодо трансферів почнуться після Євро. Вірю, що там він (Ярмоленко - прим. УНІАН) покаже себе у всій красі. У 26 років вже час переходити до топ-клубу, а не йти у середню команду і намагатися проявити себе. Він уже топ-футболіст, тому повинен намагатися перейти до топ-клубу", - заявив Суркіс.

При цьому, він вважає, що до європейських клубів середнього рівня лідер "Динамо" не має переходити.

"Якщо надійде пропозиція, яка влаштує "Динамо", а Ярмоленко захоче перейти в цей клуб, то я його відпущу. Моя позиція, що не потрібно відпускати Ярмоленка в такі клуби, як "Евертон", "Сток Сіті" (клуби англійської Прем'єр-ліги - прим. УНІАН). "Динамо" – це "Динамо", а "Сток Сіті" – "Сток Сіті". Ми граємо в Лізі чемпіонів, а "Сток Сіті" бореться за виживання".

Минулої зими Андрій Ярмоленко підписав з "Динамо" новий п'ятирічний контракт. Перед цим футболіст заявляв про готовність покинути київський клуб.

Також зазначимо, що "Сток Сіті" і "Евертон" обіймають, відповідно, дев'яте і одинадцяте місце в чемпіонаті Англії. Обидві команди вже кілька років не боролися за виживання у Прем'єр-лізі.