Лідери чемпіонату Іспанії "Барселона", "Реал" і "Атлетико" виграли чергові матчі

У чемпіонаті Іспанії з футболу завершилися суботні матчі 36-го туру, де команди групи лідерів турнірної таблиці - "Барселона" і мадридські "Реал" і "Атлетико" - здобули чергові перемоги.

"Реал" на виїзді гра з "Реал Сосьєдад" і переможний гол був забитий на 80-й хвилині, коли точним ударом відзначився Гаррет Бейл - 0:1.

У свою чергу, "Атлетіко" на своєму полі приймав "Райо Вальєкано" і тут вирішальний епізод гри трапився на 55-й хвилині. Автором єдиного результативного удару став Антуан Грізманн - 1:0.

У вечірній грі "Барселона" на виїзді грала проти "Бетіса" і домоглася більш великої перемоги - 0:2. На 50-й хвилині рахунок відкрив Іван Ракітіч, а на 81-й Луїс Суарес подвоїв перевагу каталонців.

Таким чином, у групі лідерів ситуація не змінилася. За 2 тури до закінчення змагань на рахунку "Барселони" й "Атлетіко" 85 очок, а у "Реала" - 84.