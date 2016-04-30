"Арсенал" виграв у "Норвіча" в центральному матчі дня англійської Прем'єр-ліги

У Лондоні завершився центральний матч дня англійської Прем'єр-ліги, в якому "Арсенал" приймав на своєму полі "Норвіч" і здобув мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Єдиний гольовий момент у цій грі трапився на 59-й хвилині, коли влучного удару завдав Данні Уелбек. Розвинути успіх у грі з одним з аутсайдерів Прем'єр-ліги лондонській команді не вдалося. Втім, вона втримала мінімальну перемогу.

Завдяки цьому успіху, команда Арсена Венгера піднялася на 3-е місце в турнірній таблиці (67 очок) і практично гарантувала собі місце у четвірці кращих і путівку в Лігу чемпіонів на наступний сезон. "Вест Хем" і "Манчестер Юнайтед", які йдуть на 5-6 місцях, "Арсенал" випереджає на 8 очок.

У свою чергу, "Норвіч" виявився єдиною командою з групи аутсайдерів, яка програла у цей день і опустилася на передостаннє, 19-е місце в таблиці (31 очко). "Ньюкасл" обіграв "Крістал Пелас" (1:0), набрав 33 очки і залишив "зону вильоту" - 17-е місце, а "Сандерленд" зіграв внічию зі "Сток Сіті" - 1:1 - і тепер має на своєму рахунку 32 очки (18-е місце). Замикає таблицю "Астон Віла" - 16 очок, 20-е місце.

За регламентом АПЛ три найгірші команди за підсумками сезону вибувають у другий за значимістю дивізіон - Чемпіоншип.