УПЛ: "Дніпро" обіграє "Сталь", "Металіст" сильніший "Олімпіка"

У Дніпропетровську і Харкові завершилися матчі 24-го туру чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги, в яких "Дніпро" обіграв "Сталь" з Дніпродзержинська (2:0), а "Металіст" був сильнішим за донецький "Олімпік" (1:0).

"Дніпро" в черговий раз не зазнав проблем у грі зі "Сталлю", впевнено обігравши суперника з рахунком 2:0. В кінцівці першого тайму, на 40-й хвилині рахунок відкрив Джон Руїс. В атаці дніпропетровців Шахов ідеальною передачею вивів Джона віч-на-віч з Паньківим, і той спокійно переграв воротаря. А на початку другого тайму. на 55-й хвилині, реактивна контратака "Дніпра" завершилася тим, що Руїс зробив передачу на Матеуса, той у штрафному обіграв Паньківа і з гострого кута вразив ворота.

В матчі, що паралельно проходив в Харкові, "Металіст" приймав "Олімпік" і ключовий момент гри відбувся на 75-й хвилині. Після навісу зі штрафного з правого флангу Дмитро Рижук з лінії воротарського майданчика пробив точно в ближню "дев'ятку".

Таким чином, після 24-го туру на рахунку "Дніпра" 49 очок і команда в боротьбі за бронзові медалі як і раніше випереджає луганську "Зорю" на чотири бали (45). У "Сталі" 26 очок і вона залишилася на 8-му місці в таблиці, у "Олімпіка" залишилося 24 бали і, як і раніше 9-е місце в таблиці, а у йдучого слідом "Металіста" 21 очко (команда скоротила відрив від донеччан з шести до трьох очок).

Як повідомляв УНІАН, центральний матч туру "Динамо" - "Шахтар" відбудеться в неділю, 1 травня, у Львові.