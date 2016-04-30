"Ворскла" обіграла "Карпати" і гарантувала собі місце в п'ятірці найсильніших команд УПЛ

У Полтаві завершився матч 24-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Ворскла" обіграла львівські "Карпати" з рахунком 3:0.

Полтавська команда гарантувала собі місце в Топ-5 Прем'єр-ліги за підсумками сезону.

Господарі поля володіли перевагою впродовж усієї гри, а на 37-й хвилині відкрили рахунок - гол забив Олександр Скляр. Атака "Ворскли" правим флангом завершилася передачею в центр, де після паса Юрія Коломойця на партнера по команді Скляр точно пробив з лінії штрафної.

У другому таймі полтавчани продовжували тиснути на ворота суперника і на 67-й хвилині гол забив Дмитро Хльобас. Гравець прийняв довгу передачу з глибини, увірвався в штрафну і пробив точно в дальній кут. А на 86-й хвилині останній гол забив Юрій Коломоєць. Після навісу зі штрафного Андрій Ткачук головою скинув м'яч уздовж воріт, і Коломоєць забивав вже у порожні ворота.

Таким чином, за два тури до кінця змагань УПЛ на рахунку "Ворскли" 39 очок і команду вже не зможуть наздогнати найближчі переслідувачі - "Олександрія" (32) та "Карпати" (27).