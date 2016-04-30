"Баварія" втратила шанс достроково стати чемпіоном Німеччини з футболу

У Німеччині завершилися матчі 32-го туру футбольної Бундесліги, в яких мюнхенська "Баварія" зіграла внічию з "Боруссією" з Менхенгладбаха (1:1), а "Боруссія" (Дортмунд) розгромила "Вольфсбург" - 5:1.

"Баварія" не зуміла достроково, за два тури до кінця змагань, стати чемпіоном.

Мюнхенці відкрили рахунок вже на 6-й хвилині завдяки точному удару Томаса Мюллера. Вдалий початок трохи розслабив команду Хосепа Гвардіоли, яка в подальшому так і не зуміла розвинути свою перевагу. У той же час, суперник стараннями Андре Хана зумів зрівняти рахунок на 72-й хвилині. У час, що залишився штурм воріт гостей у виконанні "Баварії" успіху не приніс.

У паралельному матчі в Дортмунді господарі не залишили жодних шансів "Вольфсбургу", забивши п'ять голів. Відзначилися Сіндзі Кагава, Адріан Рамос, Марко Ройс і П'єр-Емерік Обамеянг (дубль).

Таким чином, "Боруссія" скоротила відставання від "Баварії" до 5 очок у турнірній таблиці (77 проти 82) і зберігає теоретичні шанси на перемогу в турнірі.