"Зоря" розтрощила "Говерлу" і впритул наблизилася до "Дніпра" в таблиці УПЛ

В Ужгороді завершився матч 24-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Говерла" приймала на своєму полі луганську "Зорю" і була розгромлена з рахунком 0:4.

"Зоря" домоглася великої переваги вже в першому таймі.

Луганчани потужно почали гру і на 13-й хвилині перший гол забив Євген Опанасенко. Олександр Караваєв, увірвавшись до штрафного зробив передачу і Опанасенко з кута воротарського майданчика відправив м'яч у ворота. У кінцівці тайму, на 40-й хвилині подвоїв перевагу гостей Філіп Будковський. Пауліна вивів Будковського один на один і той, обвівши воротаря Дмитра Бабенка, відправив м'яч вже у порожні ворота. А на 45-й хвилині відзначився Олександр Караваєв. Після навісу Желько Любеновіча зі штрафного Караваєв головою переправив м'яч у ворота - 0:3.

Після перерви луганчани були активні тільки на початку тайму, коли Будковський зробив дубль. В результаті контратаки Любеновіч зробив передачу на Будковського, і той спокійно розстріляв ворота - 0:4.

Таким чином, "Зоря" набрала 45 очок і впритул наблизилася до дніпропетровського "Дніпра" (46), який пізніше сьогодні проведе свій матч 24-го туру УПЛ проти дніпродзержинської "Сталі"