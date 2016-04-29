Фінал Кубка України відбудеться у Львові

Виконавчий комітет Федерації футболу України визначив місце проведення матчу фінального матчу розіграшу Кубка України сезону 2015/2016 років, повідомляє прес-служба ФФУ.

Фінальний поєдинок Кубку України, який відбудеться 21 травня, вперше в історії турніру вирішено провести на стадіоні «Арена Львів» у Львові.

Початок зустрічі – о 17:00.

Нагадаємо, наразі триває півфінальна стадія змагань, за результатами яких до фіналу можуть потрапити донецький «Шахтар», дніпропетровський «Дніпро», луганська «Зоря» та «Олександрія».