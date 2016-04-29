ФФУ затвердила новий регламент чемпіонату Прем`єр-ліги - 12 команд

Зміни стосуються чемпіонату України-2016/17 років, повідомляє прес-служба ФФУ.

Зокрема, в чемпіонаті візьмуть участь 12 команд. Чемпіонат пройде у два етапи. 1-й етап – 2 кола, 22 тури, 132 матчі. За підсумками 1-го етапу формуються 2 групи по 6 команд. Група 1 (місця з 1-го по 6-е) – визначають чемпіона ПЛ та команди-учасниці змагань УЄФА. Група 2 (місця з 7-го по 12-е) – визначають команди, які залишають змагання ПЛ. Спортивні показники, здобутті на першому етапі змагань, зберігаються.

За підсумками сезону 2016/17 ротація команд між лігами відбуватиметься таким чином: команди першої ліги ПФЛ, що за спортивними показниками посіли 1 та 2 місця у турнірній таблиці, напряму підвищуються в класі за наявності Атестату ФФУ на право участі в змаганнях головних команд ПЛ. Команди ПЛ, що за спортивними показниками посіли останні 11 та 12 місця у чемпіонаті ПЛ, напряму понижуються у класі та переходять до ПФЛ.

Якщо команда Учасника ПЛ виключена зі змагань і вона посіла у підсумковій таблиці місце вище передостаннього, тоді в ПЛ залишається Учасник, головна команда якого посіла передостаннє місце у турнірній таблиці.

Як повідомляв УНІАН, раніше Виконком ПЛ затвердив кількість учасників змагань в сезоні 2016/17 - 12 команд.