"Волинь" і "Олександрія" зіграли внічию у стартовому матчі туру Прем'єр-ліги

У Луцьку завершився стартовий матч 24-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Волинь" приймала "Олександрію" і зіграла внічию - 0:0.

Гра пройшла з невеликою територіальною перевагою господарів поля, які мали кілька моментів для взяття воріт суперника. Тим не менш, жоден з них не завершився голом.

Разом з тим, гра відзначалася надмірною грубістю обох команд - суддя показав шість жовтих карток.

Таким чином, "Волинь" набрала 17 очок і залишилася на 11-му місці в турнірній таблиці УПЛ, а в "Олександрії" - 32 бали і 6-е місце.

Інші матчі 24-го туру УПЛ відбудуться 30 квітня, а центральна гра туру "Динамо" - "Шахтар" 1 травня.