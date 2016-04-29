Прем'єр-ліга, 24-й тур, "Волинь" - "Олександрія": відео онлайн-трансляція

Сьогодні у Луцьку проходить матч 24-го туру української Прем'єр-ліги, в якому "Волинь" на своєму полі приймає "Олександрію".

Зустрічаються команди, які знаходяться в турнірній таблиці на 11-му і 6-му місцях відповідно.

Для «Олександрії» календар останніх турів не приготував грандів вітчизняного футболу, а інші суперники якраз і підходять на роль строгих екзаментарів - наскільки команда готова до того, щоб залишитися в шістці кращих. Формально для цього необхідно взяти 5-6 очок.

Черговий опонент в особі «Волині», хоча і не виграє на протязі останніх 5-ти поєдинків, проте більше збирає позитивні відгуки – зокрема, проти «Карпат» і «Зорі» лучани скоріше втратили 2 очки, ніж здобули одне. Гостям доведеться виконати непросте завдання, адже досі у Луцьку очок вони не набирали.

У поточному турнірі поле для «Волині» особливого значення не має, а ось колектив Володимира Шарана все більш компетентний у рідної гавані. У цьому турі гру повинні пропустити 8 гравців, і рівно половина з них припадає на учасників даного протистояння. Проте втрати розподіляться порівну, і навіть дискваліфікація Андрія Новака не стане для олександрійців трагедією, адже Владислав Леванідов вже неодноразово довів свою кваліфікацію. Господарям, ймовірно, у зв'язку з втратами доведеться перебудовувати захисну лінію.

На котируваннях букмекерських контор, шанси команд оцінюються приблизно однаково. На перемогу "Волині" ставки приймаються з коефіцієнтом 2,71, до 1, на нічию - 3,16 до 1, а на перемогу "Олександрії" - 2,47 до 1.

Матч "Волинь" - "Олександрія" розпочнеться в Луцьку о 17.00

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".