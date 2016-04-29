У гравця "Севільї" Крон-Делі вилетіла колінна чашечка під час матчу з "Шахтарем" (відео)
12:59, 29 квітня 2016Футбол
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Гравець отримав серйозну травму в одному з ігрових епізодів.
Крон-Деллі ризикує пропустити матч з "Шахтарем" / number1sport.es
Півзахисник «Севільї» і збірної Данії Мікаель Крон-Делі отримав серйозну травму коліна в першому матчі 1/2 фіналу Ліги Європи з «Шахтарем» (2:2), повідомляє Marca.
В середині другого тайму після зіткнення з гравцем «Шахтаря» у 32-річного данця вилетіла з суглоба колінна чашечка. Футболіст залишив поле на електромобілі. Крон-Делі належить пройти медичне обстеження, після якого стануть відомі терміни його повернення на поле.
Зараз футболіст, як мінімум, ризикує пропустити вирішальний матч-відповідь у боротьбі за вихід у фінал проти "Шахтаря".
Повторна гра пройде в Іспанії 5 травня.
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