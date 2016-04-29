Тренер "Севільї" Емері: "У повторній грі всім буде складно"

Головний тренер "Севільї" Унаї Емері відповів на питання журналістів на післяматчевій прес-конференції після першої півфінальної гри Ліги Європи проти "Шахтаря".

"Обидві команди використовували свої моменти. У повторній грі обом буде складно. Сьогоднішня гра теж непросто складалася, що підтвердило рівність команд. Сказав би, що шанси 50 на 50".

— Коноплянка сьогодні перегорів? Який характер травми у Крон-Делі?

— Спочатку відповім на друге запитання. Футбол дуже вимогливий вид спорту, а гравці часто отримують травми. Ми зробимо все можливе, щоб якомога швидше поставити Крон-Делі на ноги. Я довіряю Коноплянці і сподіваюся, що він виявить кращі якості в наступних матчах і грі в Севільї. Цей досвід допоможе йому зробити внесок у загальній результат.

— Чого не вистачає Коноплянці, щоб стати стабільним гравцем основи?

— Насправді ми бачимо в ньому зміни. У кожній країні є своя специфіка футболу. Коноплянка постійно зростає. Можу сказати, що він вже великий футболіст. Разом з ним зможемо досягти ще більшого, а він стане професіоналом з великої літери і покаже свої найкращі якості.

— Сьогодні ваша команда краще атакувала, ніж захищалася. Також буде в Севільї?

— Футбол – це і атака, і захист. Все залежить від того, що противник нав'язує нам свою гру. "Шахтар" сьогодні це часто робив, часто атакував і в цілому був активний. Коли було можливо, ми могли будувати свої комбінації. Коли неможливо – спостерігали і захищалися. Скажу, що рахунок 2:2 адекватно відображає події, які відбувалися на полі.

— Правда, що Севілья цікавиться Коваленко?

— Севілья стежить за всіма молодими гравцями з інших чемпіонатів. Коваленко входить в їх число, адже є хорошим гравцем, але пропозицій не було.

— Відчули різницю гри "Шахтаря" у першому і другому таймах?

— Не можу говорити про здивування. Ми припускали, що "Шахтар" буде по-різному діяти. Нічого дивного.

— Вдома ви виграли у "Барселони", "Реала", "Ювентуса", а на виїзді виграли лише 4 матчі. Чому вдома і на виїзді "Севілья" є різними командами?

— Потрібно добре проаналізувати це після сезону. Перед командою ставляться серйозні вимоги. Ми рухаємося вперед, боремося за Лігу Європи. Ви сьогодні бачили на футбольному полі.

— Як оціните дії Вітоло?

— Як я і говорив, Вітоло до кінця не відновився. У нього є проблеми. Він дуже хотів грати, сказав, що зможе і показав гідну гру. Дуже допоміг команді.