Гравець "Севільї" Коноплянка: "Шанси 50 на 50"

Український легіонер, зокрема, зазначив, що очікував подібної результативної гри від обох команд, повідомляє телеканал "Футбол 1".

"Чекали такої гри. Я ще перед матчем сказав, що будуть голи і навіть передбачив подібний рахунок", — заявив 26-річний вінгер збірної України.

"Моменти виникали з обох сторін. Вважаю, що такий результат хороший як для нас, так і для "Шахтаря" — шанси на вихід у фінал 50 на 50".

"Шахтар" вміє грати у футбол. Вважаю, що сьогодні був цікавий матч. Звичайно, не хотілося покидати поле так рано, я завжди готовий грати 90 хвилин, особливо перед українськими вболівальники. Тут було дуже приємно грати. Дякую фанатам за підтримку. Такі ігри готовий грати хоч через день. У повторному поєдинку "Севілья" буде грати тільки на перемогу".

"Перший пропущений гол? Потрібно розбирати епізод. Знав, що у Ракицького такий чудовий пас, ви ж бачили, як він вивів Марлоса один на один. Це майстерність — спробуйте так віддати, взяти і забити. Хороший гол, будемо розбирати свої помилки".

Як повідомляв УНІАН, у першому матчі півфіналу Ліги Європи у Львові "Шахтар" і "Севілья" зіграли внічию - 2:2