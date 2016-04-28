УЄФА відсторонив на 30 днів від футболу гравця збірної Франції через допінг
17:24, 28 квітня 2016Футбол
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Мамаду Сако може пропустити не тільки домашній Євро, але і невизначений строк після нього.
Reuters
Захисник збірної Франції і англійського "Ліверпуля" Мамаду Сако дискваліфікований на 30 днів Дисциплінарним комітетом Союзу європейських футбольних асоціацій через вживання допінгу, повідомляє УЄФА.
Покарання є тимчасовим. Дата проведення дисциплінарного слухання буде оголошена пізніше.
Напередодні матчу 1/8 фіналу Ліги Європи "Ліверпуль" - "Манчестер Юнайтед" Сако здав тест, який виявився позитивним. Від аналізу повторної проби В футболіст відмовився.
У складі збірної Франції гравець провів 28 матчів і поки ще претендує на участь у домашньому Євро-2016.
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