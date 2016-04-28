УЄФА відсторонив на 30 днів від футболу гравця збірної Франції через допінг

Захисник збірної Франції і англійського "Ліверпуля" Мамаду Сако дискваліфікований на 30 днів Дисциплінарним комітетом Союзу європейських футбольних асоціацій через вживання допінгу, повідомляє УЄФА.

Покарання є тимчасовим. Дата проведення дисциплінарного слухання буде оголошена пізніше.

Напередодні матчу 1/8 фіналу Ліги Європи "Ліверпуль" - "Манчестер Юнайтед" Сако здав тест, який виявився позитивним. Від аналізу повторної проби В футболіст відмовився.

У складі збірної Франції гравець провів 28 матчів і поки ще претендує на участь у домашньому Євро-2016.