Керівництво Нацполіції закликає вболівальників не порушувати порядок під час матчу "Шахтар"-"Севілья" у Львові

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві сказала начальник Національної поліції Хатія Деканоїдзе.

"Сьогодні у Львові відбудеться футбольний матч, і хочу закликати вболівальників, щоб вони продемонстрували приклад гостинності в західній Україні, й ніяких порушень і взаємних образ не відбувалося", - сказала Деканоїдзе.

Водночас порядок на стадіоні "Арена Львів" під час футбольного матчу будуть забезпечувати понад 700 співробітників поліції, повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Як наголошується в повідомленні, очікується, що на матч прибудуть 34 тисячі вболівальників, у тому числі близько 300 іноземців.

"Поліція Львівщини з 25 квітня працює в посиленому режимі у зв'язку з Великодніми та травневими святами, до яких додалися ще два важливих футбольних матчі, які відбудуться на «Арені Львів». Наше головне завдання – це охорона порядку, недопущення будь-яких провокацій і попередження терористичних загроз. Тому стадіон і прилеглу територію перед матчем обстежують вибухотехніки та кінологи, а на вокзалах, куди прибуватимуть вболівальники, в центральній частині міста та на площі біля стадіону будуть нести службу понад семисот співробітників поліції", - розповів заступник начальника ГУ Національної поліції у Львівській області Сергій Маруняк.

Зазначимо, що півфінальний матч Ліги Європи "Шахтар" – "Севілья" розпочнеться сьогодні о 22:05 за київським часом на стадіоні "Арена Львів". Онлайн-трансляцію матчу проведе УНІАН.