Футболіст Селезньов: "У мене є пропозиції з клубів за межами Росії"

В українського нападника російської "Кубані" Євгена Селезньова є пропозиції продовжити кар'єру за межами чемпіонату РФ. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Спорт-Експрес".

"Кожен футболіст може змінити клуб. Пропозиції дійсно є", - сказав Селезньов. При цьому, він уточнив, що у нього є варіанти продовження кар'єри за межами РФ.

Селезньов також додав, що робить усе від себе залежне, щоб поїхати у складі збірної України на Євро-2016 у Франції.

Як повідомляв УНІАН, раніше Селезньов говорив, що перед тим, як підписати контракт з "Кубанню", відмовився від переговорів з англійськими "Астон Віллою" і "Сандерлендом".

Напередодні товариських матчів збірної України проти Кіпру та Уельсу у березні, головний тренер національної команди Михайло Фоменко не викликав у своє розпорядження футболістів, які виступають у чемпіонаті Росії.