Український півзахисник німецького "Байєра" вибув через травму до кінця сезону

Український півзахисник німецького футбольного клубу "Байєр" (Леверкузен) Владлен Юрченко отримав травму і вибув до кінця сезону, повідомляє офіційний сайт команди.

Юрченко діагностували відкритий розрив зв'язки в лівому коліні, який він отримав на тренуванні напередодні.

Це вже другий подібний випадок в "Байєрі" на цьому тижні: Раніше у вівторок бразилець Венделл порвав зв'язки на тренуванні. Сезон для нього також завершується достроково.

На даний момент "Байєр" займає 3-е місце в турнірній таблиці (54 очки), істотно відстаючи від лідерів - мюнхенської "Баварії" (81) і дортмундської "Боруссії" (74).