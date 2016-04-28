Гвардіола: "Незадоволений грою "Баварії", результат незадовільний"
Головний тренер мюнхенців після поразки від "Атлетіко" розповів про помилки своєї команди.
Головний тренер мюнхенської "Баварії" Хосеп Гвардіола висловив невдоволення грою своїх підопічних після поразки від мадридського "Атлетико" у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
"У другому матчі ми повинні зіграти в іншому темпі. Суперник забив чудовий гол, але він став результатом нашої помилки - наші гравці немов завмерли перед Саулем. Незадоволений нашою грою. Якщо ми будемо дозволяти супернику тікати у відрив і заробляти фоли, нам буде важко. Це незадовільний результат", - заявив Гвардіола.
Каталонський фахівець також зазначив, що пропущений гол "Баварії" став наслідком повільної гри мюнхенців у перші хвилини зустрічі.
"В цілому вийшов хороший матч, але ми почали погано. Пропущений гол став наслідком нашої повільної гри. Ми поступилися супернику на всіх ділянках поля. У такій ситуації перемогти нелегко, і "Атлетіко" було неважко забити гол", - сказав наставник "Баварії".
Гвардіола похвалив "Атлетіко" за відмінну гру в обороні, яка не дозволила "Баварії" забити у вчорашньому матчі.
"Потрібно задуматися над тим, проти кого ми граємо, зрозуміти "Атлетіко". Ми не змогли забити. У суперника відмінний воротар, команда обороняється дуже добре, великим числом гравців в захисті - протистояти цьому складно. Команди, які грають проти "Атлетіко", створюють мало гольових моментів, і у нас теж було всього кілька", - додав фахівець.
Як повідомляв УНІАН, вчора в першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів "Атлетіко" обіграв "Баварію" з рахунком 1:0.