Гвардіола: "Незадоволений грою "Баварії", результат незадовільний"

Головний тренер мюнхенської "Баварії" Хосеп Гвардіола висловив невдоволення грою своїх підопічних після поразки від мадридського "Атлетико" у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"У другому матчі ми повинні зіграти в іншому темпі. Суперник забив чудовий гол, але він став результатом нашої помилки - наші гравці немов завмерли перед Саулем. Незадоволений нашою грою. Якщо ми будемо дозволяти супернику тікати у відрив і заробляти фоли, нам буде важко. Це незадовільний результат", - заявив Гвардіола.

Каталонський фахівець також зазначив, що пропущений гол "Баварії" став наслідком повільної гри мюнхенців у перші хвилини зустрічі.

"В цілому вийшов хороший матч, але ми почали погано. Пропущений гол став наслідком нашої повільної гри. Ми поступилися супернику на всіх ділянках поля. У такій ситуації перемогти нелегко, і "Атлетіко" було неважко забити гол", - сказав наставник "Баварії".

Гвардіола похвалив "Атлетіко" за відмінну гру в обороні, яка не дозволила "Баварії" забити у вчорашньому матчі.

"Потрібно задуматися над тим, проти кого ми граємо, зрозуміти "Атлетіко". Ми не змогли забити. У суперника відмінний воротар, команда обороняється дуже добре, великим числом гравців в захисті - протистояти цьому складно. Команди, які грають проти "Атлетіко", створюють мало гольових моментів, і у нас теж було всього кілька", - додав фахівець.

Як повідомляв УНІАН, вчора в першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів "Атлетіко" обіграв "Баварію" з рахунком 1:0.