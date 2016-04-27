"Атлетіко" переміг "Баварію" у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів

Мадридський "Атлетіко" обіграв мюнхенську "Баварію" у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів з рахунком 1:0.

Єдиний гол у грі на 11-й хвилині забив півзахисник іспанців Сауль Н'їгес. Отримавши м'яча, він обіграв кількох суперників і елегантно відправив сферу у правий від воротаря Мануеля Нойєра кут воріт.

Після цього "Баварія" захопила контроль над грою, а часом влаштовувала штурм воріт "Атлетіко". Але рахунок на табло більше не змінювався - напередодні повторної гри, що відбудеться через тиждень, мінімальну перевагу матимуть мадридці.

Атлетіко - Баварія - 1:0 (1:0)

Гол: Сауль (11)

А: Облак, Хуанфран, Хіменес, Савіч, Філіпе Луїс, Сауль (Тейе, 85), Габі, Фернандес, Коке, Грізманн, Торрес;

Б: Нойєр, Лам, Мартінес, Алаба, Бернат (Бенатья, 77), Хабі Алонсо, Коста, Алькантара (Мюллер, 70), Відаль, Коман (Рібері, 64), Левандовскі;

Попередження: Сауль — Коста, Бенатья, Нойєр, Відаль

Як повідомляв УНІАН, в іншому півфінальному матчі мадридський "Реал" і "Манчестер Сіті" зіграли в нульову нічию.