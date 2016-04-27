Головний тренер "Севільї" Емері: "Шахтар" — це сильна і злагоджена команда

Головний тренер «Севільї» Унаї Емері на передматчевій прес-конференції поділився очікуваннями від майбутньої гри з донецьким «Шахтарем» у півфіналі Ліги Європи.

«Шахтар» — це сильна і злагоджена команда. У 2009-му році вони виграли Кубок УЄФА, у них відмінний тренер, вони звикли перемагати. Ми будемо захищати своє звання чемпіона... Але завтра ми навряд чи зможемо вирішити результат двох поєдинків, проте зробимо максимум, який в наших силах, щоб отримати позитивний результат", - зазначив Емері.

Щодо участі Вітоло Рамі і у завтрашньому матчі, тренер зазначив: "Сьогоднішнє тренування буде важлива, щоб прийняти рішення з цього питання. Все залежить від їх сьогоднішніх ігрових кондицій. Незалежно від їх бажання, ми повинні спиратися на їх фізичну форму".

Говорячи про психологічний настрій в команді і важливість єврокубків в порівнянні з внутрішнім чемпіонатом, Емері зазначив: "Півфінал Ліги Європи дуже важливий для нашої команди. У наших гравців горять очі, ми дуже хочемо перемагати. Ми хочемо насолодитися цим матчем проти «Шахтаря».

А говорячи про Коноплянку, зазначив: "Євген дуже важливий футболіст, його знають не тільки в Україні, але і в "Севільї". Євген – дуже приємна людина, дуже легко адаптується, доводить свій професіоналізм на полі. Що стосується другої частини питання, то, безумовно, Женя нам допомагав – він знає «Шахтар» краще нас".

"Всі говорять про фінал, але потрібно думати про півфінали. Коли ми думаємо про майбутнє, ми втрачаємо задоволення від того, що відбувається зараз", - підсумував Емері.

Як повідомляв УНІАН, перший півфінальний матч Ліги Європи між "Шахтарем" і "Севільєю" відбудеться в четвер на "Львів-Арені" о 22:05.