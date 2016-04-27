Український легіонер "Севільї" Коноплянка: "Краще б ми зустрілися з "Шахтарем" у фіналі"

Півзахисник збірної України та іспанської «Севільї» Євген Коноплянка на обов'язковій прес-конференції поділився очікуваннями від поєдинку з донецьким «Шахтарем» у півфіналі Ліги Європи.

- Я думаю, що завтра буде цікава гра, і вболівальники отримають багато емоцій. Приїхав сюди, в першу чергу, обіграти "Шахтар". Щодо Львова, то хлопці ніколи не були в Україні. Я їм сказав, що місто гарне і є, що подивитися, - зазначив Коноплянка.

Говорячи про своє нове літературне захоплення, український легіонер іспанської клуба зазначив: "Я зараз читаю книгу (тенісиста Новака - УНІАН) Джоковича «Смак перемоги». Раджу прочитати багатьом цю книгу. Пройшло не так багато часу, але вона вже щось допомагає. І, сподіваюся, що завтра нам також вдасться перемогти".

А коментуючи фразу гравця "Шахтаря" Ярослава Ракицького про те, що Коноплянка найнебезпечніший гравець у складі «Севільї», зазначив: "В "Шахтарі" Ярик – кращий. Звичайно, він".

Говорячи про суперника Євген зазначив: "Те, що "Шахтар" вийшов у півфінал - це закономірно. «Шахтар» – дуже технічна команда, з хорошим підбором гравців. Але краще б ми зустрілися в фіналі".

А згадуючи про те, що у 13-ти матчах проти «Шахтаря» за «Дніпро», в яких не забив жодного гола, Коноплянка зауважив: "Мене про це вже багато разів запитували. Давайте згадаємо, скільки разів ми обігравали «Шахтар» з Рамосом і Маркевичем. Я готовий завтра не забивати, але щоб ми виграли".

Як повідомляв УНІАН, перший півфінальний матч Ліги Європи між "Шахтарем" і "Севільєю" відбудеться в четвер на "Львів-Арені" о 22:05.