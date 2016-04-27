Гладкий може пропустити перший матч з "Севільєю"

Нападник донецького "Шахтаря" Олександр Гладкий відчуває проблеми з пахом, які заважають йому тренуватися, повідомив телеканал Футбол 1.

Таким чином, Гладкий може пропустити сьогоднішнє вечірнє тренування своєї команди і перший матч 1/2 фіналу Ліги Європи з "Севільєю" в четвер.

Раніше, в середу вранці повідомлялося, що лазарет гірників порожній і до завтрашнього матчу готуються всі без винятку гравці.

Як повідомляв УНІАН, перший півфінальний матч Ліги Європи між "Шахтарем" і "Севільєю" відбудеться в четвер о 22:05.