Головний тренер "Шахтаря" Луческу: "З Севільєю нам має пощастити"
Головний тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу поділився очікуваннями від протистояння з іспанською "Севільєю" у півфіналі Ліги Європи.
На обов'язковій передматчевій прес-конференції Луческу наголосив на важливості "фактора вболівальників" у першій грі у Львові.
"Спорт – складний. Майбутнє дуже важливо для нас, турнір дуже важливий для нас. Ми подивилися початок матчу «Севільї» проти «Бетіса» і розуміємо, наскільки важлива підтримка стадіону. Сподіваємося побачити подібне тут, у Львові", - зазначив Містер.
"Це важливо, що ми на колишньому рівні. Ми – команда, яка виграла Кубок УЄФА, а зараз у півфіналі Ліги Європи. Такі команди, як «Зеніт», «ЦСКА», «Галатасарай» не зуміли повторити такого. Я пишаюся своїми гравцями, їх рівнем", - додав Луческу.
Говорячи про фактор Коноплянки, який може щось підказати тренеру "Севільї", Луческу зазначив: "Нормальне явище, якщо гравці чимось діляться з тренером. Не думаю, що потрібно збирати такого роду інформацію. Емері сказав, що він вивчив чотири минулі гри «Шахтаря», і достатньо тієї інформації, що тренер бачить на моніторі. Я ніколи не питав гравців про подібне. Хтось дивиться на організацію гри, хтось на тактичні дані. Але це особиста справа кожного тренера".
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Відповідаючи на питання "Ви вважаєте фаворитом змагань «Севілью»?", Луческу відповів лаконічно: "Ні".
А розмірковуючи про характер майбутнього протистояння, заявив: "У півфіналі грають команди рівня Ліги чемпіонів. Такі ігри зазвичай закінчуються з мінімальним результатом, так як команди дуже уважно вивчають один одного. Кожна команда хоче пробитися у фінал. Сподіваємося, що у нас буде хороша підтримка і більше сміливості. Ми постараємося правильно інтерпретувати ігрові моменти, так як ми граємо проти сильної команди. Гравці «Севільї» досвідчені, вони знають, що робити в тому чи іншому епізоді. Емері — хороший тренер, добре тактично підкований. «Севілья» – сильна команда на нашому рівні".
Як повідомляв УНІАН, перший матч 1/2 фіналу Ліги Європи УЄФА "Шахтар" - "Севілья" відбудеться на «Арені Львів» у четвер, 28 квітня, о 22.05.