Головний тренер "Шахтаря" Луческу: "З Севільєю нам має пощастити"

На обов'язковій передматчевій прес-конференції Луческу наголосив на важливості "фактора вболівальників" у першій грі у Львові.

"Спорт – складний. Майбутнє дуже важливо для нас, турнір дуже важливий для нас. Ми подивилися початок матчу «Севільї» проти «Бетіса» і розуміємо, наскільки важлива підтримка стадіону. Сподіваємося побачити подібне тут, у Львові", - зазначив Містер.

"Це важливо, що ми на колишньому рівні. Ми – команда, яка виграла Кубок УЄФА, а зараз у півфіналі Ліги Європи. Такі команди, як «Зеніт», «ЦСКА», «Галатасарай» не зуміли повторити такого. Я пишаюся своїми гравцями, їх рівнем", - додав Луческу.

Говорячи про фактор Коноплянки, який може щось підказати тренеру "Севільї", Луческу зазначив: "Нормальне явище, якщо гравці чимось діляться з тренером. Не думаю, що потрібно збирати такого роду інформацію. Емері сказав, що він вивчив чотири минулі гри «Шахтаря», і достатньо тієї інформації, що тренер бачить на моніторі. Я ніколи не питав гравців про подібне. Хтось дивиться на організацію гри, хтось на тактичні дані. Але це особиста справа кожного тренера".

Відповідаючи на питання "Ви вважаєте фаворитом змагань «Севілью»?", Луческу відповів лаконічно: "Ні".

А розмірковуючи про характер майбутнього протистояння, заявив: "У півфіналі грають команди рівня Ліги чемпіонів. Такі ігри зазвичай закінчуються з мінімальним результатом, так як команди дуже уважно вивчають один одного. Кожна команда хоче пробитися у фінал. Сподіваємося, що у нас буде хороша підтримка і більше сміливості. Ми постараємося правильно інтерпретувати ігрові моменти, так як ми граємо проти сильної команди. Гравці «Севільї» досвідчені, вони знають, що робити в тому чи іншому епізоді. Емері — хороший тренер, добре тактично підкований. «Севілья» – сильна команда на нашому рівні".

Як повідомляв УНІАН, перший матч 1/2 фіналу Ліги Європи УЄФА "Шахтар" - "Севілья" відбудеться на «Арені Львів» у четвер, 28 квітня, о 22.05.