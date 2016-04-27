Тренер одного з лідерів іспанського чемпіонату "Атлетіко" дискваліфікований до кінця сезону
Дієго Сімеоне під час матчу 35-го туру чемпіонату Іспанії проти "Малаги" просив хлопчика, який подає м'ячі, спеціально викинути другий м'яч на поле.
Дисциплінарна комісія іспанської футбольної Ла Ліги винесла покарання головному тренеру команди "Атлетіко" (Мадрид) Дієго Сімеоне у вигляді дискваліфікації на матчі трьох заключних турів змагань, повідомляє AS.
Крім того, тренер заплатить штраф у 3005 євро, а клуб "Атлетико" - 1050 євро.
Приводом для дискваліфікації послужив епізод у матчі 35-го туру, коли футболісти команди-суперника «Малаги» контратакували. У цей момент на полі з'явився другий м'яч. Арбітр зустрічі не став зупиняти гру, і дав свисток тільки після завершення атаки. У підсумку головний суддя прийняв рішення видалити Сімеоне з поля за те, що той попросив «болбоя» спеціально викотити м'яч на полі для уповільнення гри.
Аргентинський фахівець не зможе керувати діями команди в останніх трьох матчах сезону, що мають ключове значення для боротьби за титул чемпіона Іспанії проти "Райо Вальєкано", "Леванте" і "Сельти".
На даний момент у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії "Барселони" й "Атлетіко" 82 очки, у мадридського "Реала" - 81. Ці три команди і розіграють титул переможця змагань.