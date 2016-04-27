Тренер одного з лідерів іспанського чемпіонату "Атлетіко" дискваліфікований до кінця сезону

Дисциплінарна комісія іспанської футбольної Ла Ліги винесла покарання головному тренеру команди "Атлетіко" (Мадрид) Дієго Сімеоне у вигляді дискваліфікації на матчі трьох заключних турів змагань, повідомляє AS.

Крім того, тренер заплатить штраф у 3005 євро, а клуб "Атлетико" - 1050 євро.

Приводом для дискваліфікації послужив епізод у матчі 35-го туру, коли футболісти команди-суперника «Малаги» контратакували. У цей момент на полі з'явився другий м'яч. Арбітр зустрічі не став зупиняти гру, і дав свисток тільки після завершення атаки. У підсумку головний суддя прийняв рішення видалити Сімеоне з поля за те, що той попросив «болбоя» спеціально викотити м'яч на полі для уповільнення гри.

Аргентинський фахівець не зможе керувати діями команди в останніх трьох матчах сезону, що мають ключове значення для боротьби за титул чемпіона Іспанії проти "Райо Вальєкано", "Леванте" і "Сельти".

На даний момент у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії "Барселони" й "Атлетіко" 82 очки, у мадридського "Реала" - 81. Ці три команди і розіграють титул переможця змагань.