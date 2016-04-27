Вболівальники "Севільї" відмовилися їхати до Львова на першу гру з "Шахтарем"

Перший поєдинок півфіналу Ліги Європи «Шахтар» - «Севілья» пройде без іспанських уболівальників на трибунах, повідомляє Sport.ua з посиланням на прес-службу «Шахтаря.

Іспанський клуб повернув всі квитки в гостьовий сектор «Арени Львів». Таким чином, «Севілью» на стадіоні будуть підтримувати тільки члени офіційної делегації, яка прибула разом з клубом. А от фани «Севільї» від поїздки в Україну відмовилися.

Потрібно відзначити, що квитки, повернуті іспанським клубом, вже продані українським уболівальникам. Таким чином, на матчі «Шахтар» - «Севілья» буде аншлаг.

Як повідомляв УНІАН, матч відбудеться на «Арені Львів» у четвер, 28 квітня, о 22.05.