Львів'яни тепло зустріли Коноплянку перед грою "Севільї" з "Шахтарем" (відео)

Український півзахисник іспанської "Севільї" Євген Коноплянка отримав теплий прийом у львівському аеропорту після того, як його клуб прибув на перший півфінальний матч Ліги Європи з донецьким "Шахтарем".

За словами асистента головного тренера "Севільї" Дмитра Черишева, Коноплянку здивував такий прийом.

"З боку помітно, що є нервозність. Але найбільше його здивувало те, як зустріли в аеропорту і готелі. Там було багато преси, багато людей, які просили спільне фото та автографи. Женька навіть трохи знітився", - цитує Черишева "Терикон", посилаючись на інтерв'ю спеціаліста телеканалу "Футбол 1".

Перший півфінальний матч Ліги Європи "Шахтар" - "Севілья" відбудеться завтра, 28 квітня, на стадіоні "Арена Львів". Початок матчу - 22:05.