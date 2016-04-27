Воротар "Шахтаря" Пятов напередодні півфіналу ЛЕ: Нехай вважають "Севілью фаворитом, нам це краще
Воротар гірників поділився своєю думкою щодо протистояння з іспанським клубом.
Напередодні першого матчу півфіналу Ліги Європи з іспанською "Севільєю" голкіпер донецького "Шахтаря" Андрій Пятов відповів на питання прес-служби гірників.
– Андрій, команда сконцентрувалася на підготовці до матчу з «Севільєю». На нього будуть кинуті всі сили?
– Це стосується кожного поєдинку, з ким би ми не грали. А тут тим більше – півфінал! Хочемо вийти у фінал.
– Ти не брав участь у минулій грі з «Севільєю», але, можливо, ви згадували про гол Палопа...
– Це вже історія. З того складу в «Севільї» нікого немає, і у нас залишилося мало футболістів, які тоді брали участь в матчах. Тому говорити про них вже не має сенсу.
– Прізвище Палоп для тебе щось означає?
– Для мене це просто воротар. І все! Він багато зробив для «Севільї», допомагав команді, провів хорошу кар'єру. Палоп заслуговує великої поваги.
– Букмекери і фахівці вважають фаворитом «Севілью». Ви з цим згодні?
– Нам це краще. Нехай вважають! Наша справа – виходити і грати.
– Чим небезпечна «Севілья»?
– Ми тільки вчора почали розбирати гру, сьогодні продовжимо.
– Але одного футболіста ви знаєте точно.
– Звичайно, все-таки ми з одного міста! (Сміється.)
– Як вважаєш, з Євгеном Коноплянкою буде зустріч супротивників або все-таки партнерів по збірній?
– Як мовиться, на полі немає друзів. У «Севільї» свої завдання, а у нас – свої. Ми вийдемо на матч, будуть спортивна боротьба та злість, так що все покаже поле. А за його межами ми, звичайно, обнімемося і поспілкуємося.
Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Севілья" відбудеться у четвер, 28 квітня. Гра розпочнеться о 22.05 за київським часом.