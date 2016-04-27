Екс-футболіст "Шахтаря" Чигринський вважає, що у "гірників" є добрі шанси пройти "Севілью"

У донецького "Шахтаря" є хороші шанси пройти "Севілью" у півфіналі Ліги Європи. Так вважає екс-футболіст "гірників", а нині захисник "Дніпра" Дмитро Чигринський, повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

"Я вважаю, шанси пройти "Севілью" у "Шахтаря" дуже хороші. "Гірники" виступають солідно, і Містер (Мірча Луческу - прим. УНІАН) досить грамотно будує гру: так було і з "Шальке", і з "Андерлехтом", і з "Брагою".

Всього лише два пропущених м'ячі в матчах Ліги Європи вказують на порядок в обороні. А коли тил надійний, легше шукати слабке місце у суперника. Думаю, в цьому плані "Севілья" далеко не безгрішна, і до того ж її оборона не є ідеальною ланкою", - вважає Чигринський.

На думку футболіста, який раніше виступав у чемпіонаті Іспанії за "Барселону", один з найбільш серйозних козирів "Севільї" в протистоянні з "Шахтарем" - це публіка на домашньому стадіоні команди "Рамон Санчес Пісхуан".

"Один з найбільш серйозних аргументів на користь "Севільї" – це публіка. На стадіоні "Рамон Санчес Пісхуан" неймовірна атмосфера, а у господарів буде чудова підтримка. Вдома при відмінній підтримці трибун "Севілья" веде себе по-особливому агресивно, створює неймовірний пресинг і намагається притиснути суперника до воріт. А на виїзді "червоно-білі" діють як більш обережно і розважливо...", - поділився думка захисник.

Нагадаємо, Дмитро Чигринський був одним з лідерів оборони "Шахтаря", коли донецька команда у 2009 році стала володарем Кубка УЄФА.

Перший півфінальний матч Ліги Європи "Шахтар" - "Севілья" відбудеться завтра, 28 квітня, на стадіоні "Арена Львів". Початок матчу - 22:05.