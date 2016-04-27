Дентіньо і Ракицький зможуть взяти участь у першому матчі 1/2 фіналу ЛЄ з "Севільєю"

Лазарет гірників порожній і до завтрашнього матчу готуються всі без винятку гравці. Зокрема, повністю відновилися після ушкоджень Дентіньо і Ярослав Ракицький, повідомляє телеканал Футбол 1.

Попередній матч чемпіонату України проти одеського "Чорноморця" (1:1) Ракицький проводив з пошкодженням, однак тепер гравець повністю здоровий.

Що стосується Дентіньо, бразильський півзахисник пропустив одне тренування, але на даний момент повністю відновився після ушкодження.

Як повідомляв УНІАН, перший півфінальний матч Ліги Європи між "Шахтарем" і "Севільєю" відбудеться у четвер, 28 квітня, на стадіоні Арена Львів. Початок матчу о 22.05 за київським часом.