Зідан пояснив, чому Роналду пропустив матч"Реала" проти "Манчестер Сіті"

Головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан вирішив поберегти форварда команди Кріштіану Роналду в півфінальному матчі Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті", щоб не погіршити його стан перед наступними іграми. Про це наставник іспанської команди сказав на післяматчевій прес-конференції, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"Кріштіану Роналду щось відчув після останнього тренування, тому сьогодні не грав. Ми не хотіли, щоб його стан погіршився", - сказав Зідан.

Також через пошкодження завчасно покинув гру інший форвард мадридців Карім Бензема.

"Ми не хочемо ризикувати, коли справа стосується здоров'я гравців. Ми розуміємо, наскільки обидва важливі для команди. Сподіваюся, вони зможуть зіграти в матчі-відповіді", - додав головний тренер "Реала".

Як повідомляв УНІАН, мадридський "Реал" не зміг обіграти на виїзді "Манчестер Сіті" у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів.