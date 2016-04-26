Ліга чемпіонів: "Реал" у відсутності Роналду зіграв внічию з "Манчестер Сіті"

У Манчестері завершився перший півфінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Сіті" приймав мадридський "Реал". Матч завершився безгольовою нічиєю - 0:0.

У цій грі обидві команди створили достатньо моментів для взяття воріт суперника, але певна неузгодженість у діях гравців атакуючої лінії, і у "Реала", і у "Сіті", не дозволила командам забити хоча б раз на двох.

На грі гостей також позначилася відсутність у складі лідера Кріштіану Роналду. Про те, що зоряний порутгалец не вийде на гру стало відомо безпосередньо перед початком матчу. Роналду отримав м'язову травму правої ноги в домашньому матчі 34-го туру чемпіонату Іспанії з «Вільярреалом» (3:0). Тим не менш, він полетів з командою в Манчестер, але в останній момент у стані мадридців вирішили, що гравець пропустить матч. Всю гру Роналду просидів на лавці запасних.

Таким чином, у матчі в Мадриді "Реал" влаштує тільки перемога, в той час як "Сіті" для виходу у фінал буде досить результативної нічиєї. У разі повторення рахунку першої гри - 0:0, буде призначено додатковий час і, при необхідності, серія пенальті.

Матч-відповідь відбудеться в Мадриді у вівторок, 3 травня.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 27 квітня, в Мадриді відбудеться перший матч в іншій півфінальній парі Ліги чемпіонів "Атлетико" - "Баварія" (Мюнхен).