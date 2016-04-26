Один з лідерів "Севільї" Рейес пропустить півфінал Ліги Європи з "Шахтарем"

Футболіст переніс операцію з видалення апендициту.

Півзахисник іспанської "Севільї" Хосе Антоній Реєс був успішно прооперований з приводу гострого апендициту, повідомляє офіційний сайт іспанського клубу. Якщо відновлення пройде в штатному режимі, протягом тижня гравець зможе повернутися до тренувань. Таким чином, Рейєс пропустить обидва матчі півфіналу Ліги Європи з донецьким "Шахтарем". Як повідомляв УНІАН, півфінальні ігри єврокубку відбудуться 28 квітня і 5 травня.

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