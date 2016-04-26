У Києва високі шанси прийняти фінал Ліги чемпіонів - віце-президент УЄФА Суркіс

Віце-президент УЄФА Григорій Суркіс заявив про високі шанси Києва прийняти фінал Ліги чемпіонів сезону-2017/18, повідомляє Спортарена.

«Київ є претендентом на отримання права на проведення фіналу першого по значущості клубного турніру. Я сподіваюся, що для Києва все складеться добре. Слово «впевнений» не можу говорити, так як ми з вами живемо в такий час, коли будь-які обставини можуть стати підставою для УЄФА не приймати це рішення. Але я впевнений, ми зробили все можливе, щоб переконати УЄФА. Вся інфраструктура, створена до Євро-2012, і чудовий Олімпійський, який є однією з найкращих спортивних арен Європи, разом з нашим гостинним містом здатні створити всі необхідні умови для проведення фіналу в доброзичливій і гостинній атмосфері", - зазначив Суркіс.

"Я дуже сподіваюся, що в найближчі кілька місяців ми станемо свідками того, як не просто отримаємо право провести фінал Ліги чемпіонів 2018 року, але й вже почнемо готуватися до цієї визначної події", - додав віце-президент УЄФА.

Як повідомляв УНІАН, Київ подав заявку на проведення фіналу Ліги чемпіонів у сезоні-2017/18 ще 4 липня 2015 року. Це зробив глава ФФУ Андрій Павелко в ході робочого візиту в штаб-квартиру УЄФА у Ньоні.

Якщо заявка Києва переможе, то фінал ЛЧ-2017/18 стане першим клубним матчем подібного рівня, проведеним в Україні.