Суд присяжних визнав лондонську поліцію винною у трагедії 1989 року на стадіоні "Хіллсборо"

На думку журі присяжних, 96 уболівальників Ліверпуля, які загинули під час трагедії на Хіллсборо 27 років тому, були вбиті, повідомляє BBC.

Коли на стадіоні почалася тиснява, поліція відмовилася відкрити загороджувальні ворота і пустити людей на поле, в результаті чого люди почали травмувати один одного. Також потерпілим не була забезпечена своєчасна медична допомога.

Присяжні закінчили обговорення справи в понеділок, розглянувши докази, зібрані за більш ніж два роки розслідування події, що сталася 15 квітня 1989 року під час матчу між Ноттінгем Форрест і Ліверпулем.

Це рішення було прийнято після багаторічної кампанії скорботних сімей та інших небайдужих жителів Ліверпуля, які домагалися з'ясування справжніх причин трагедії.

Суддя Джон Голдінг сказав, що прийме вердикт щодо того, чи 96 смертей вболівальників вбивством, більшістю голосів членів журі. Семеро з дев'яти присяжних віддали голоси за те, що це було вбивство, таким чином вердикт був прийнятий.

Журі вважає, що відповідальним за смерті людей є шеф поліції, Девід Дакенфилд, який командував загонами поліцейських на матчі.

Всього в результаті трагедії загинули 96 осіб, включаючи 37 підлітків та 26 їх батьків. Ще 766 осіб були важко травмовані.