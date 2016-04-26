Півзахисник Велозу влітку залишить київське "Динамо"

Португальський півзахисник киевского "Динамо" Мігель Велозу не збирається підписувати з "Динамо" новий контракт і влітку залишить команду. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню A Bola.

"Моє майбутнє? У мене контракт з "Динамо" закінчується в червні, але я вже повідомив керівництву клубу, що збираюся повернутися в Європу. На даний момент я зосереджений, щоб якомога краще зіграти за "Динамо" у двох матчах, що залишилися. А після цього прийму оптимальне рішення", - розповів Велозу.

Він також вважає, що минулий сезон для нього склався вдало.

"Особисто для мене сезон пройшов добре, - вважає португалець. - Я допоміг команді стати чемпіоном і подолати груповий етап Ліги чемпіонів, що було однією з наших цілей. Ми пройшли "Порту", а потім поступилися "Манчестер Сіті", який є одним з півфіналістів ЛЧ".

Як повідомляв УНІАН, раніше головний тренер "Динамо" Сергій Ребров говорив, що майбутнє Велозу в Києві має визначитися після спільної зустрічі з президентом клубу Ігорем Суркісом.