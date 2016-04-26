ФК "Говерла": заборгованість перед футболістами є мінімальною згідно з вимогами ФІФА та УЄФА

Футбольний клуб "Говерла" оприлюднив заяву стосовно ситуації в клубі, закликаючи гравців підписати угоду про реструктуризацію боргу, повідомляє офіційний сайт клубу.

"Керівництво футбольного клубу робить усе можливе для стабілізації ситуації в Клубі. Для нас є незрозумілими твердження, що клуб є фінансово неспроможним, та не відповідає фінансовим критеріям для отримання атестату на участь у змаганнях української Прем'єр Ліги в наступному сезоні. На сьогоднішній день заборгованість перед футболістами, що виступають в складі команди в сезоні 2015-2016 є мінімальною не лише для нашого чемпіонату, але й у відповідності до вимог ФІФА та УЄФА щодо мінімально допустимої заборгованості", - йдеться у заяві керівництва.

Клуб визнає борги, що сформувались у важкий для у Клубу та вітчизняного футболу в цілому час. У свою чергу інвестори клубу гарантують спроможність погашення даних боргів. Слід зазначити, що мова йде лише про погашення фактичної заборгованості Клубу перед футболістами й іншими співробітниками.

"При підтримці головних інвесторів Клубу ведеться робота по узгодженню графіків погашення заборгованостей. Більше того, по вже підписаним угодам розпочато виплати. Метою цих дій є отримання клубом атестату на наступний сезон. Вже на сьогоднішній день, подібні угоди укладенні та виконуються перед рядом футболістів, прізвища яких не раз лунали у ЗМІ. Серед них футболісти Тодоров Святослав, Балафас Сотіріус, Балашов Віталій, Надь Олександр, Пуканич Адріан, Тащі Борис та інші", - зазначається у заяві.

"Клуб закликає футболістів та інших співробітників до співпраці, та узгодження графіків погашення заборгованостей у наближчий час. Клуб вважає за необхідне зауважити, що в разі не підписання мирових угод, та неузгодження графіків реструктуризації з усіма футболістами та співробітниками у двотижневий термін, інвестори будуть змушені відмовитись від подальшого фінансування, Клуб розпочне процедуру банкрутства та фактично припинить своє існування", - підсумовіє керівництво ФК "Говерла".

Як повідомляв УНІАН, раніше ФФУ офіційно оприлюднила рішення про відмову у видачі атестату ФК "Говерла" на сезон 2016/17.