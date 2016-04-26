ФФУ вирішила виключити ужгородську "Говерлу" та луцьку "Волинь" з Прем'єр-ліги

Федерація футболу України відмовилася видавати ужгородської "Говерли" та луцької "Волині" атестат на участь у наступному сезоні Прем'єр-ліги. Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

У засіданні комітету з атестації футбольних клубів брав участь віце-президент "Говерли" Олександр Шуфрич, але його доводи на користь власного клубу не допомогли ужгородцям зберегти місце в елітному дивізіоні чемпіонату України.

У той же час керівництво "Волині" раніше неодноразово заявляло, що не збирається наступного сезону виступати в Прем'єр-лізі.

Також члени комітету запросили додаткову інформацію щодо чотирьох інших клубів - дніпропетровському "Дніпру", львівських "Карпат", луганської "Зорі" та дніпродзержинської "Сталі". У цих командах є проблемні аспекти фінансового, кадрового та правового характеру. Питання про видачу атестатів цим клубам на наступний сезон перенесено на найближче засідання атестаційного комітету.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо про те, що ФФУ не видала атестат на участь в наступному сезоні УПЛ харківському "Металісту".

При цьому, "Говерла", яка має заборгованості перед своїми екс-футболістами, намагалася зберегти місце в Прем'єр-лізі. У клубі обіцяли віддати борги гравцям, якщо ФФУ видасть ужгородцям атестат на наступний сезон.