Екс-півзахисник "Шахтаря" став "найбруднішим" гравцем Ліги чемпіонів

Бразильський півзахисник англійського "Манчестер Сіті" Фернандіньо очолив рейтинг "найбрудніших" гравців поточного розіграшу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє Goal.com, посилаючись на дані спортивно-аналітичної компанії Opta.

У нинішньому сезоні футболіст заробив 32 фоли, що відразу на десять більше, ніж у представника мадридського "Реала" Каземіро, який займає друге місце у списку.

Також у десятку найбільш "брудних" гравців потрапили Артуро Відаль з "Баварії", Ренато Нету і Лоран Депуатр з "Гента", Поль Погба з "Ювентуса", Габі з "Атлетіко", Андре Алмейда з "Бенфіки", Блез Матюіді з "ПСЖ", Люк Де Йонг з "ПСВ", а також Дані Алвес з "Барселони".

Нагадаємо, 30-річний Фернандіньо з 2005-го по 2013-й рік виступав у донецькому "Шахтарі", з яким шість разів ставав чемпіоном України. У червні 2013-го він був проданий за 40 мільйонів євро у "Манчестер Сіті".

Сьогодні "Манчестер Сіті" проведе перший півфінальний матч Ліги чемпіонів проти мадридського "Реала".