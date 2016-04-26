Екс-півзахисник "Шахтаря" став "найбруднішим" гравцем Ліги чемпіонів
Бразилець Фернандіньо протягом єврокубкового сезону заробив 32 фоли.
Бразильський півзахисник англійського "Манчестер Сіті" Фернандіньо очолив рейтинг "найбрудніших" гравців поточного розіграшу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє Goal.com, посилаючись на дані спортивно-аналітичної компанії Opta.
У нинішньому сезоні футболіст заробив 32 фоли, що відразу на десять більше, ніж у представника мадридського "Реала" Каземіро, який займає друге місце у списку.
Також у десятку найбільш "брудних" гравців потрапили Артуро Відаль з "Баварії", Ренато Нету і Лоран Депуатр з "Гента", Поль Погба з "Ювентуса", Габі з "Атлетіко", Андре Алмейда з "Бенфіки", Блез Матюіді з "ПСЖ", Люк Де Йонг з "ПСВ", а також Дані Алвес з "Барселони".
Нагадаємо, 30-річний Фернандіньо з 2005-го по 2013-й рік виступав у донецькому "Шахтарі", з яким шість разів ставав чемпіоном України. У червні 2013-го він був проданий за 40 мільйонів євро у "Манчестер Сіті".
Сьогодні "Манчестер Сіті" проведе перший півфінальний матч Ліги чемпіонів проти мадридського "Реала".