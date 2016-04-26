Президент "Динамо" Суркіс запропонує Реброву новий контракт - ЗМІ

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс має намір найближчим часом запропонувати головному тренеру команди Сергію Реброву новий контракт, повідомляє "Терикон", посилаючись на телеканал "Футбол 1".

У новому документі будуть прописані значно поліпшені фінансові умови порівняно з діючим договором між клубом і тренером. Термін угоди буде розрахований щонайменше до 2018 року.

Зазначається, що таким чином Ігор Суркіс хоче зняти напругу навколо ситуації з Ребровим перед матчем "Динамо" з донецьким "Шахтаром" в чемпіонаті України.

Раніше Сергій Ребров повідомляв, що його контракт з київським "Динамо" закінчується після закінчення сезону 2016/17. При цьому, він не виключав, що може залишити столичний клуб.

Як повідомляв УНІАН, в минулу неділю "Динамо" вдруге поспіль стала чемпіоном України.