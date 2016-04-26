Президент "Динамо" Суркіс запропонує Реброву новий контракт - ЗМІ
У новій угоді головному тренерові киян будуть гарантовані поліпшені фінансові умови.
Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс має намір найближчим часом запропонувати головному тренеру команди Сергію Реброву новий контракт, повідомляє "Терикон", посилаючись на телеканал "Футбол 1".
У новому документі будуть прописані значно поліпшені фінансові умови порівняно з діючим договором між клубом і тренером. Термін угоди буде розрахований щонайменше до 2018 року.
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Зазначається, що таким чином Ігор Суркіс хоче зняти напругу навколо ситуації з Ребровим перед матчем "Динамо" з донецьким "Шахтаром" в чемпіонаті України.
Раніше Сергій Ребров повідомляв, що його контракт з київським "Динамо" закінчується після закінчення сезону 2016/17. При цьому, він не виключав, що може залишити столичний клуб.
Як повідомляв УНІАН, в минулу неділю "Динамо" вдруге поспіль стала чемпіоном України.