Англія: "Тоттенхем" зіграв внічию з "Вест Бромвіч Альбіон" і дозволив "Лестеру" збільшити відрив

У Лондоні завершився матч 35-го туру англійської футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Тоттенхем" приймав на своєму полі "Вест Бромвіч Альбіон" і зіграв внічию 1:1.

Таким чином, лондонська команда віддалилася від "Лестера" на 7 очок у турнірній таблиці за 3 тури до кінця чемпіонату.

Господарі поля вдало розпочали матч, багато і потужно атакували і в середині першого тайму зуміли втілити свою перевагу в гол. На 33-й хвилині гравець ВБА Крейг Девідсон після подачі штрафного господарями поля у боротьбі з суперником впав і від нього м'яч відскочив у ворота - автогол.

Втім, гості не розгубилися і після перерви неодноразово атакували ворота сопеника. І на 73-й хвилині сам Девідсон вразив ворота "Тоттенхема" й сквитав рахунок - 1:1. У час, що залишився, господарі поля мали позиційну перевагу, але втілити її в реальні моменти і, тим більше, голи так і не зумів.

Після 35-го туру на рахунку "Лестера" 76 очок, "Тоттенхема" - 69, "Манчестер Сіті" і "Арсеналу" - 64.

"Лестеру" залишилося набрати три очки, щоб сенсаційно стати чемпіоном Англії сезону 2015/16.