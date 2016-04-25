"Ювентус" достроково став чемпіоном Італії

Туринський "Ювентус" став чемпіоном Італії з футболу за три тури до закінчення змагань.

Команда стала недосяжною після того, як матч основного конкурента "Наполі" з "Ромою" завершився перемогою "Роми" з рахунком 1:0. Різниця в таблиці між "Ювентусом" і "Наполі" становить 12 очок.

Гра команд, що займають 2-3 місця в турнірній таблиці, пройшла у приблизно рівній боротьбі з великою кількістю жовтих карток. Арбітр 6 разів попереджав гравців. Обидві команди мали небезпечні моменти, але виявити переможця не могли до останніх хвилин.

Вирішальний епізод у грі стався на 89-й хвилині, коли в атаці господарів поля, по правому флангу після серії рикошетів м'яч викотився з штрафного і набігший Найнгголан в дотик пробив впритул з ближньою штангою, 1:0.

Таким чином, за три тури до кінця змагань Серії А у "Ювентуса" 85 очок, "Наполі" - 73, "Роми" - 71.