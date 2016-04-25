Лідер французького ПСЖ Ібрагімович відмовився грати у Китаї за 75 мільйонів євро
Футболіст вимагає не менш 100 мільйонів в рік.
Нападаючий французького ПСЖ Златан Ібрагімович відмовився від підписання контракту з китайським клубом з окладом в 75 мільйонів євро, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Le 10 Sport.
34-річний форвард збірної Швеції готовий переїхати в Китай лише за умови, що його зарплата складе 100 мільйонів євро в рік. Клуб, який запропонував шведу оклад, не називається.
23 березня повідомлялося, що уряд Китаю запропонує Ібрагімовичу контракт на 75 мільйонів євро на рік. Передбачалося, що швед стане обличчям національної футбольної ліги і буде виступати за один з місцевих клубів.
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Контракт Ібрагімовича з ПСЖ закінчується влітку 2016 року. У поточному сезоні на його рахунку 32 голи в 27 матчах за паризький клуб, який 13 березня достроково став чемпіоном Франції, а 24 квітня завоював Кубок французької ліги.
У Лізі чемпіонів УЄФА паризький клуб дійшов до чвертьфіналу, де за сумою двох матчів поступився англійському «Манчестер Сіті» (2:3).