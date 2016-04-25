Футболіста сенсаційного "Лестера" назвали найкращим гравцем сезону в Англії

Півзахисник "Лестер Сіті" Ріяд Марез був визнаний найкращим гравцем англійської Прем'єр-ліги в сезоні 2015/16, повідомляє BBC.

Алжирський футболіст став першим представником Африки, якому дісталася ця нагорода. У 34 матчах чемпіонату він забив 17 м'ячів і віддав 11 результативних передач.

У голосуванні Марез випередив форвардів Харрі Кейна ("Тоттенхем") і Джеймі Варді ("Лестер"), а також півзахисників Месута Езіла ("Арсенал"), Дімітрі Пайє ("Вест Хем") і Н'голо Канті ("Лестер").

Зазначимо, що 25-річний алжирець до минулого сезону ніколи не грав на вищому рівні в будь-якому з національних чемпіонатів. У поточному розіграші Прем'єр-ліги Марез став одним з лідерів "Лестера", який сенсаційно рухається до чемпіонства.

Нагорода кращому гравця Прем'єр-ліги вручається Асоціацією професійних футболістів, а голосування проводиться серед тренерів та капітанів команд чемпіонату.

Як повідомляв УНІАН, вчора в черговій грі Прем'єр-ліги "Лестер" переміг "Суонсі" з рахунком 3:0. Для того, щоб вперше стати чемпіоном Англії , "Лестеру" необхідно в трьох матчах, що залишилися, набрати п'ять очок.