Італія: "Ювентус" впритул наблизився до титулу чемпіона Італії

У Флоренції завершився матч 35-го туру чемпіонату Італії з футболу, в якому "Фіорентина" приймала туринський "Ювентус" і програла з рахунком 1:2.

Після цієї перемоги "Ювентус" впритул наблизився до титулу чемпіона країни.

У першому таймі, на 38-й хвилині рахунок відкрив Маріо Манджукіч. А доля матчу була вирішена в останній десятихвилинці. Спочатку, на 80-й хвилині, Нікола Калинич зрівняв рахунок. Але, за дві хвилини, на 82-й, після навісу з кутового Манджукіч з дальньої штанги скинув м'яч під удар Евра, той пробивав у дальній кут, де Тетерушану підстрахував захисник, але Мората, який знаходився поруч, добив м'яч у сітку.

Примітно, що на 90-й хвилині Калініч бив пенальті, але воротар "Ювентуса" Джанлуїджі Буффон відбив м'яч.

Таким чином, на рахунку "Ювентуса" 85 очок (35 ігор), "Наполі" - 73 (34), "Роми" - 68 (34), "Інтера" - 64 (35), "Фіорентини" - 59 (34).

У понеділок відбудеться матч "Рома" - "Наполі", де в разі перемоги господарів поля або нічиєї, "Ювентус" достроково стане чемпіоном Італії.