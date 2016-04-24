Чемпіонські фото та відео з роздягальні "динамівців"
23:08, 24 квітня 2016Футбол
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Андрій Ярмоленко показав, як "Динамо" раділо чемпіонству у роздягальні.
Чемпіонське фото з роздягальні "динамівців" / instagram.com/yarmolenkoandrey
Півзахисник київського клубу Андрій Ярмоленко показав, як футболісти "Динамо" святкували дострокове здобуття титулу Чемпіона України з футболу.
Відповідне фото він виклав на своїй сторінці в Instagram.
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Як повідомляв УНІАН, на столичному НСК "Олімпійський" завершився матч 23-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" приймало полтавську "Ворсклу" і перемогло з рахунком 1:0. Таким чином, кияни достроково, за три тури до закінчення сезону УПЛ 2015/16, гарантували собі золоті медалі національної першості.
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