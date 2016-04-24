Ребров: "Для другого чемпіонства треба було шукати додаткову мотивацію"

Київському "Динамо" довелося шукати додаткову мотивацію, щоб вдруге поспіль стати чемпіоном України. Про це в інтерв'ю програмі "ПроФутбол" після чемпіонської перемоги над "Ворсклою" (1:0) сказав головний тренер "Динамо" Сергій Ребров, повідомляє Sport Arena.

"Я радий, що хлопці зібралися. Так, не показали яскраву та іскрометну гру, але сьогодні на кону стояло все. Непросто виграти друге чемпіонство поспіль. У минулому сезоні було бажання довести з першого і до останнього туру, а у цьому чемпіонаті вже потрібно було шукати додаткову мотивацію. Радий, що хлопці її знайшли. Так будемо продовжувати і в наступному сезоні", - заявив Ребров.

За його словами, незважаючи на відсутність турнірної мотивації, матч "Динамо" проти "Шахтаря", який відбудеться у Львові 1 травня, все одно пройде у безкомпромісній боротьбі.

"Протистояння з "Шахтарем", навіть у форматі товариської гри – це завжди свято для України. Всі будуть стежити за цим матчем, тому я не думаю, що хтось буде грати абияк. Впевнений, буде безкомпромісна боротьба, і ми зробимо все для перемоги".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні київське "Динамо", перегравши полтавську "Ворсклу" з рахунком 1:0, стало пятнадцатикратным чемпіоном України.