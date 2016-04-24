Київське "Динамо" стало 15-разовим чемпіоном України

На столичному НСК "Олімпійський" завершився матч 23-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" приймало полтавську "Ворсклу" і виграло з рахунком 1:0.

Таким чином, кияни достроково, за три тури до закінчення сезону УПЛ 2015/16, гарантували собі золоті медалі національної першості.

Кияни мали помітну перевагу протягом гри, але насичена ешелонована оборона суперника спочатку не дозволяла реалізувати перевагу. Тим не менш, на 36-й хвилині, Сергій Сидорчук запустив м'яч по правому флангу, його підхопив Андрій Ярмоленко, на замаху обіграв опонента, пройшов ще одного захисника, під кутом вийшов один на один з воротарем Дмитром Нєпогодовим і відпасував назад Жуніору Мораєсу, якому залишалося лише влучити у порожні ворота - 1:0.

Після перерви кияни в боротьбі зуміли зберегти свою перевагу.

Тепер у турнірній таблиці "Динамо" має перевагу над донецьким "Шахтарем" у 7 очок. Разом з тим, кияни гарантовано отримають 3 бали за матч передостаннього туру із запорізьким "Металлургом", який знявся з турніру.

Таким чином, київське "Динамо" в 15-й раз став чемпіоном України, завоювавши титул другий рік поспіль.